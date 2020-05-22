Düzce'de gönüllü olarak maske üretenlere konser sürprizi - Son Dakika

Düzce'de belediye tarafından kurulan maske üretim atölyesinde gönüllü olarak çalışanlara belediye bando ekibi konser vererek sürpriz yaptı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde bulunan 4 atölyede gönüllü olarak maske üreten yaklaşık 90 kişiye, bando ekibi darbuka, klarnet ve keman eşliğinde mini konser verdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte, bazı gönüllüler makine başından kalkarak oyun oynadı.

Düzce Belediye Meclisi Üyesi İlknur Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin maske üretim atölyesinde günlük 21 bin maske ürettiklerini söyledi.

Çalışanların belediye personeli ve gönüllerden oluştuğunu aktaran Bahar, "Burada gönüllü 95 kişi var. Bu süreçte bizi yalnız bırakmıyorlar. Yine kendi personelimizden müzik grubumuz bize jest yaptı. Sosyal mesafemizi koruyarak burada biraz stres attık. Burada bulunan tüm gönüllüler yaklaşık 1,5 aydır gece gündüz demeden maske üretiyor. Halkımıza destek olmak için buradayız. Bayramın yaklaşması nedeniyle burada sürekli çalışanlarımıza biraz moral vermek istedik." diye konuştu.