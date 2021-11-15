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"Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" paneli - Son Dakika

"Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" paneli

15.11.2021 17:34

Düzce'de üniversite öğrencilerine yönelik "Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi.

Düzce'de üniversite öğrencilerine yönelik "Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğince Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Sosyolog Fatma Kızılelmas, Klinik Psikolog Müberra Yıldırım, İlahiyatçı Zübeyde Çelebi ve KADEM İl Temsilcisi Doç. Dr. Emel İştar Işıklı konuşmacı olarak katıldı.

KADEM İl Temsilcisi Işıklı, yaptığı konuşmada, kadınların kendi haklarını ve devletin sağladığı imkanlardan haberdar olması gerektiğini belirterek, "KADEM, Hukuk Kurulu ile istismara uğramış ve şiddet görmüş kadınların davalarına müdahil olmaktadır. Ayrıca, kadınların kendi haklarını öğrenmeleri ve devletin sağladığı imkanlardan haberdar olmaları için eğitim ve seminerler düzenlemektedir." dedi.

KADEM'in kadınlara yönelik farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiğini belirten Işıklı, şunları kaydetti:

"KADEM, İş ve Ekonomi Kurulu ile iş hayatındaki kadınların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik projeler üretmektedir. Akademi Kurulu ile kongre ve paneller düzenlemekte, 6 ayda bir hakemli akademik dergi olan Kadın Araştırmaları Dergisi yayınlamakta ve ilgili literatüre katkı sağlamaktadır. Genç KADEM'de ise üniversite öğrencisi ve yeni mezun genç arkadaşlarımız, gönüllülük bilinciyle farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmektedir. Bizler de onlara destek olmaktayız."

Panelin sonunda KADEM tarafından konuşmacılara ve katılımcılara plaket takdim edildi.

Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları paneli
Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları paneli
Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları paneli
Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları paneli
Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları paneli
Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları paneli
Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları paneli

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları' paneli - Son Dakika


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