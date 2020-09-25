Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Bülent Aşık idaresindeki 54 FM 183 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Caddesi Küçüksu mevkisindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan O.B'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu O.B. ve bisikletteki 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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