Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada

21.05.2022 11:50
Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada

Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hamidiye Mahallesi'nde Eymen G. (12) bisikletiyle ara sokaktan ana yola çıkarken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen bisikletli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eymen G'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Jandarma vatandaş oldu otobüsleri denetledi Jandarma vatandaş oldu otobüsleri denetledi Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Hamidiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:08:57. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de hafif ticari aracın bisikletliyle çarpışma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement