HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI

06.08.2022 23:12
HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜZCE'de, hafif ticari aracın yola kontrolsüz çıkan otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de hafif ticari aracın, yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-655 karayolu Boğaziçi Beldesi Suncuk köyü sapağında meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Ferhat G. yönetimindeki 81 KE 264 plakalı hafif ticari araç, D-655 karayoluna kontrolsüz çıkan Fatih Özkan'ın kullandığı 81 BE 422 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan otomobildeki sürücü Fatih Özkan ile araçta bulunan Nazmiye Özkan, Elmas Topal, Ayşe Çetin ve Emine Ceylan Gülaçtı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Çetin ve Elmas Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Fatih Özkan, Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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