Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

12.04.2022 16:34

Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kadir Süzer idaresindeki 34 ZC 6500 plakalı motosiklet, Düzce- Gölyaka Bağlantı Yolunun Darıcı mevkisinde U dönüşü yapmaya çalışan S.M. yönetimindeki 14 FM 710 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak düşen Süzer, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yolun sağındayken U dönüşü yamaya çalışan araca hızla çarpması, motosiklet sürücüsünün savrularak zemine düşmesi ve çevredekilerin yardıma gitmesi yer alıyor.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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