Düzce'de Hafızlık tespit sınavı başladı - Son Dakika

Düzce'de Hafızlık tespit sınavı başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kur'an kursları ve dışarıdan kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlar için hafızlık tespit sınavı başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kur'an kursları ve dışarıdan kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlar için hafızlık tespit sınavı başladı.


Düzce İl Müftülüğü, Düzce'de hafızlık mertebesine ulaşan kişi sayılarının tespiti için gerçekleştirdiği hafızlık tespit sınavlarına başladı. İl Müftülüğü konferans salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan 2020 yılı ikinci dönem hafızlık tespit sınavına yoğun talep oldu. Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik düzenlenen tespit sınavı hafta boyunca devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de Hafızlık tespit sınavı başladı - Son Dakika

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