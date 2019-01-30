Düzce'de Hal ile Pazardaki Fiyat Farklılıkları Kontrol Edildi

DÜZCE'de, halden alındıktan sonra marketlerde ve pazarlarda satışa sunulan meyve ile sebzelerin fiyatları arasındaki farklar denetlendi.

DÜZCE'de, halden alındıktan sonra marketlerde ve pazarlarda satışa sunulan meyve ile sebzelerin fiyatları arasındaki farklar denetlendi.



Sebze ve meyve fiyatlarının denetimi için Düzce'de komisyon kuruldu. Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, Düzce Defterdarlığı ve Düzce Belediyesi'nde görevli personelden komisyon oluşturuldu. Meyve ve sebze halindeki fiyatlar ile market ve pazar yerlerindeki sebze- meyve satış fiyatları denetlendi. Denetimlerde, 31 çeşit meyve- sebzenin fiyat farkına bakıldı. Denetimler sonrası hazırlanan rapor, Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek.



Denetimlerle ilgili bilgi veren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Toptancı halleri, pazar yerleri ve marketlerdeki ürünlerin satış ve alış fiyatları arasındaki farkların incelenmesine istinaden bir komisyon kuruldu. Kurulan komisyon Düzce Belediyesi Toptancı Hali'nden incelemeye başladı ve hale giriş fiyatlarına baktı. Bunun akabinde dışarı çıkarılan malların satış fiyatı arasındaki farklılıkları kontrol ediyoruz. Bu komisyonda Ticaret İl Müdürlüğü, Düzce Defterdarlığı ve Düzce Belediyesi'nin görevli personelleri var. Bu personeller gerekli incelemeyi titiz bir şekilde yapacaklar. Gerekli rapor hazırlanacak. Bu rapor neticesinde bakanlığa gerekli bilgi sunulacak" dedi. - Zce

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