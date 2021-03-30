Düzce'de halı saha ve yüzme havuzları açıldı - Son Dakika

Düzce'de halı saha ve yüzme havuzları açıldı
30.03.2021 11:57
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar sonrasında il genelinde halı saha ve yüzme havuzu gibi tesislerin açılması kararlaştırıldı.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar sonrasında il genelinde halı saha ve yüzme havuzu gibi tesislerin açılması kararlaştırıldı.
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda Düzce Valiliği toplantı salonunda olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce'de yeni kararlar açıklandı. Buna göre il genelinde tüm halı saha ve yüzme havuzu gibi tesisler açılacak. Girişlerde HES kodu uygulaması yapılacak. Seyirci, refakatçi ve misafir alınmayacak. Ayrıca lokantalarda yüzde 50 oturma kapasitesi ile hizmetlerine devam edecek. Ancak bu işletmelerde yüzde her masada maksimum 2 kişi oturabilecek. - DÜZCE
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