Düzce'den kısa kısa - Son Dakika
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Düzce'den kısa kısa

25.03.2022 13:12
Düzce'den kısa kısa

Düzce'de belediye tarafından kentin farklı noktalarında halk ekmek satış noktaları oluşturulmaya başlandı.

Düzce'de belediye tarafından kentin farklı noktalarında halk ekmek satış noktaları oluşturulmaya başlandı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

İhtiyaç sahipleri için belediye meclisinde halk ekmek noktası kurma kararı aldıklarını aktaran Özlü, "Temel gıda maddesi olan ekmeğimizi vatandaşlarımıza daha ucuza almaları için verdiğimiz sözü tuttuk. Belirlediğimiz 10 noktada satışlar olacak. İlk etapta 5 ekmek satış noktası, ardından talebe göre 5 ekmek satış noktası daha yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Düzce'deki fırıncılarla çalışacaklarını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"İnsanların yürüyerek kolayca ulaşabileceği ve otobüs duraklarına yakın yerlere halk ekmek satış noktalarının koyulmasının vatandaşları yormayacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla satış noktalarının yerlerini belirledik. Düzce Belediyesi Halk Ekmek Satış Noktalarında ekmekleri maliyetine satışa sunacağız. Ekmeği de Düzce'deki anlaşacağımız fırınlara ürettireceğiz. Böylelikle hem vatandaşımızı hem de fırıncılarımızı mağdur etmemiş olacağız."

Üniversite öğrencileri jandarmanın işleyişiyle ilgili bilgilendirildi

Düzce'de öğrenim gören 200 üniversite öğrencisi jandarmanın işleyişiyle ilgili bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören 200 öğrenci ile öğretim görevlisini jandarmanın tanıtımı, görevleri ve önemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine başvuru koşulları ve okullarda verilen eğitim hakkında bilgilendirdi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Amirliği ise okul öğretmenlerine ve kadın öğrencilere, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, Çevre Koruma Timleri tarafından öğrencilere hayvanların korunmasıyla ilgili HAYDİ uygulaması tanıtılarak telefonlarına programlar indirildi.

Düzce'den kısa kısa
Düzce'den kısa kısa
Düzce'den kısa kısa

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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