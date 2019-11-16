Son Dakika Haberleri: Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı
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Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı

6 saat önce

Düzce'de halk otobüsü alev alev yandıDüzce'de, motoru tutuşan halk otobüsünden yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı

Düzce'de, motoru tutuşan halk otobüsünden yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında sefer yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 445 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sinan Taş otobüsü durdurarak, kapıları açtı. Yolcular aşağı inerken, otobüs alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüsün bir kısmı yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı

Sinan Taş, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
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