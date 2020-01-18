Düzce'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılay'ına" sloganıyla düzenlenen "1. Hamsi Festivali" renkli görüntülerle başladı. 5 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte hamsiyi yiyenler ardından kan verdi sonra horon oynadılar.



Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen Düzce Belediyesinin katkı verdiği Anıtpark Meydanı'ndaki Hamsi Festivali yoğun ilgi görüyor. İki gün sürecek olan festivalde tonlarda hamsi vatandaşlara ikram ediliyor. Vatandaşlar ekmek arası hamsiyi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.



Vatandaşlar beklemekten yorulmazken Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin iki günde 5 ton hamsi dağıttıklarını belirterek, "Bir sloganumuz da var hamsiler tavaya, kanlar Kızılay'a diyoruz. Yoğunda bir ilgi var İnşallah tüm zamanların en iyisini yapacağız. Hamsi maalesef çok oynak bir balık, bunu da insanlar yediği zaman hamsiye benziyor kan damarda durmuyor, kanlar Kızılay'a geliyor. Vatandaşlarımız önce hamsiyi yiyecek, sonra kanını verecek, sonra horonu tepecek" dedi.



Hamsi almak için uzun süre kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise hamsi almak için yarım saattir beklediklerini gerekirse 1 saat bile beklemeye razı olduklarını söyledi.



Festival alanını eşi Onur Özlü ile birlikte gezen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna bu tür etkinliklerin yapılacağını ifade ederek, "Düzce 1860'lardan sonra büyüyen bir şehir. Burada çok Farklı bölgelerden gelen insanlar var. Onların geldikleri bölgeye karşı bir aidiyet duyguları var. Bugünde Trabzon kökenli hemşehrilerimizin bir etkinliği var. Çok güzel organize olmuşlar, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. ve bu tür etkinlikler devam edecek" diye konuştu.



Hamsiyi yeyip kan veren vatandaşlar ise "Hamsiyi yedik kan veriyoruz. Şimdi horon oynayacağız. Hamsiyi yeyince insanın kanı kaynıyor kanıda verdik şimdi tekrar kaynatacağız" dedi.



Hamsiyi yiyen vatandaşlar daha sonra meydanda Karadeniz müziği eşliğinde horon oynadı. Festival kapsamında ayrıca Anıtpark Meydanı'na kurulan stantlarda Trabzon yöresine ait yiyecek, giyecek ve içecekler de satışa sunuldu. - DÜZCE