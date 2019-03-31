Son Dakika Haberleri: Düzce'de Hastalar Oylarını Evde Kullandı

Düzce'de Hastalar Oylarını Evde Kullandı

25 dakika önce

– DÜZCE'de oy kullanmaya gidemeyen felçli ya da hasta yakını 16 kişi için seyyar sandık kuruldu.

Düzce'de Hastalar Oylarını Evde Kullandı, System.String[]
– DÜZCE'de oy kullanmaya gidemeyen felçli ya da hasta yakını 16 kişi için seyyar sandık kuruldu. Seçim kurulu görevlileri sabah erken saatlerden itibaren evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı.

Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 16 seçmen yakını evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yaşlı, yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdı. İlk olarak Kiremitocağı Mahallesi'ne giden seçim kurulu görevlileri burada talepte bulunulan Hasan Küçük'ün yoğun bakımda yattığını ve oy kullanamayacak durumda olduğunu öğrenince Ağa Mahallesi'ndeki Habibe Kaynak'ın evine gitti. Merkez İlçe Seçim Kurulu seyyar Sandık Başkanı Mehmet Şenyürek, kiloları nedeniyle ortopedik rahatsızlık yaşayan Habibe Kaynak'a oy pusulalarını göstererek, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu nasıl kullanacağını anlattı. Habibe Kaynak ise eşi Sefer Kaynak'ın yardımıyla oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından görüşlerini dile getiren Habibe Kaynak, "Allah razı olsun. Yürüyemiyorum eve geldiler bana evde oy kullandırdılar" dedi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

Merkez, Düzce, Güncel
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