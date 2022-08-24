Kapanın üzerine paspas koyup geçti, ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Kapanın üzerine paspas koyup geçti, ehliyetine el konuldu

24.08.2022 15:49

DÜZCE'de hastane otoparkından, yola yerleştirilen kapanın üzerine otomobilinin paspaslarını koyarak tersten çıkıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye bin 626 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

DÜZCE'de hastane otoparkından, yola yerleştirilen kapanın üzerine otomobilinin paspaslarını koyarak tersten çıkıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye bin 626 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

Mertcan A., 81 EE 811 plakalı otomobiliyle Düzce Üniversitesi Hastanesi otoparkından otomobiliyle tersten çıkış yaptı. Mertcan A., giriş noktasındaki kapanın üzerine aracın paspaslarını koyup geçti. O anları arkadaşları cep telefonuyla kayda aldı. Mertcan A., sosyal medya hesaplarından, "Tüm Düzce bunu izlesin" yazarak görüntüleri paylaştı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, görüntülerin paylaşılmasının ardından sürücüyü yakaladı. Mertcan A.'ya trafik işaret levhalarına uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, trafik işaretlerinin yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, araçta teknik değişiklik yapmak, gece sis ışıklarını sisli karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında kullanmak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam bin 626 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapanın üzerine paspas koyup geçti, ehliyetine el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapanın üzerine paspas koyup geçti, ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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