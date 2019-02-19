Düzce'de Hastanede Hal Hatır Ekibi İş Başında

Düzce'de hastanede hal hatır ekibi iş başında -Hal hatır ekibi hasta ve hasta yakınları ile sohbet ediyor eksikleri tespit ediyorDÜZCE - Düzce'de Sağlık Müdürlüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde hal hatır ekibi kurdu.

Düzce'de hastanede hal hatır ekibi iş başında

-Hal hatır ekibi hasta ve hasta yakınları ile sohbet ediyor eksikleri tespit ediyor



DÜZCE - Düzce'de Sağlık Müdürlüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde hal hatır ekibi kurdu. Hal hatır ekibi her gün hasta ve hasta yakınlarının durumunu soruyor hem de yaptıkları anketlerle hastanenin eksiklikleri tespit ediyorlar.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde "Hal hatır" ekibi adı altında bir ekip kurdu. Ekip her gün yatan hasta servisinde ki hastalar ve hasta yakınlarını ziyaret ediyorlar. Ayrıca hastanelerin doktor, hemşire, güvenlik, kat hizmetlisi, yatak çarşafı, yemek ve yastık kılıfına kadar memnuniyet anketi yapıyor.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastaları misafirleri olarak gördüklerini belirterek "Hal hatır ekibini Düzce İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurduk. Kuruluş amaçlarımızın en büyük nedenlerinden biri biliyorsunuz hasta ziyaretinde bulunmak, insanların gönlünü almak, hal hatır sormak tarihten bu yana en önemli konulardan bir tanesidir. Bizde hastalarımızı misafirimiz olarak görüyoruz. Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akçakoca ve Düzce Devlet Hastanesi'nde özverili arkadaşlarımızdan ekip kurduk. Yatan bütün hastalarımızı geziyoruz. Onların hem durumlarını soruyoruz, hem moral veriyoruz, onun yanında kendi eksiklerimizle ilgili olarak bilgiler alıyoruz. Kendi personellerimizle de bir araya gelip destek olduğumuz göstermeye çalışıyoruz. Bu olayların neticesinde anketler yapıp, hastanemizde ki eksikliklerimizi tespit edeceğiz, pozitif taraflarımızı da belirleyip buna göre projeler başlatacağız" diye konuştu.

Ankette en önemli kriter memnuniyet

Dr. Yılmaz, yaptıkları anketlerle ilgili "İlk anketimizde genel anlamda hastalarımızın genel durumlarını soruyoruz ve fikirleriniz alıyoruz. İkinci anketimizde daha ziyade kendi belirlediğimiz eksikliklerimize yönelik sorularımız var. Onlar biraz genel oluyor. Yatan servisimizde ki güvenliğimizden, hemşireye ve doktorlarımıza kadar memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Üçüncü aşamada ise hastanenin genel durumuyla alakalı temizliktir, yataklı hizmetlerde ki durum, yemeklerde ki memnuniyet, çarşafların temizliği, yastıkların temizliği er türlü konuyla alakalı bilgi almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hastalar ilgiden memnun

Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gelen hasta ve hasta yakınları ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek "kontrol amaçlı ama çok güzel bir uygulama. Hastane ile ilgili sorular soruyorlar. Bu uygulama çok iyi devamını dilerim" dedi.

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