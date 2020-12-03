Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılacak - Son Dakika

Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılacak

03.12.2020 14:25
Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılacak, System.String[]

Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılacak.

Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin Düzce için yeni bir konu olmadığını belirterek, genellikle kasımdan mayısa kadar hava kirliliğinin normal limitlerin üzerinde olduğunu söyledi.

Son bir haftadır kentte hava sirkülasyonunun neredeyse sıfır mertebesinde olduğuna işaret eden Özlü, "Hiç rüzgar esmiyor. Hava sirkülasyonu sıfır olduğu için biriken kirli hava yükseliyor ve tekrar dönüp şehre iniyor. Bu aslında Düzce coğrafyasının genel bir sonucu." dedi.

Özlü, kentin kuzey yönlü rüzgar aldığını ve bu yöndeki yüksek yapılaşmaların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek yapılaşmaya son verdiklerini ifade eden Özlü, bölgede zemin artı 4 kata kadar izin verildiğini kaydetti.

Düzce'de 118 bin aracın trafiğe kayıtlı olduğunu aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Bunlardan gelen bir emisyon yüksekliği var. Tabii bunun mertebesi evsel emisyona göre çok düşük. Bu ölçümleri yapan merkezle görüşüyoruz. Bir çalışma yürüteceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan bugün Düzce'ye bir heyet gelecek. Yine gelecek hafta Düzce'ye bir heyet davet ettik. Bugün gelen heyet denetim yapacak. Düzce'nin üç bölgesinde ölçüm cihazları var. Bu üç merkezden alınan ölçümleri değerlendiriyoruz. Evsel atıkların, taşıtlardan gelen emisyonun, fabrikalardan çıkan baca gazlarının katkısı ne oranda bakıyoruz, bunları aşağı yukarı biliyoruz. Bunlarla ilgili alacağımız tedbirleri planlayacağız."

Özlü, "Temiz Şehir Düzce" kampanyası yürüttüklerini anlatarak, "Temiz sokak, hastane, okul kıstasları var. Şimdi bir de buna havayı ilave edeceğiz. Valiliğimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla genel bir kampanya başlatacağız. Çözüm ortağı olacağız." diye konuştu.

"Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor"

Hava kirliliğini azaltmak için doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Özlü, "Kapısına kadar doğal gaz getirildiği halde 16 bin 288 hane abone olmamış. Köyden odun getiriyor, yakıyor. Isınma ihtiyacını daha ucuza karşılıyor ama hiçbir mazeret hava kirliliğini meşru göstermez. Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasını çalışmamız kapsamına alacağız. Hali vakti yerinde olmayan vatandaşlarımız için en azından bir doğal gaz sobası, yapılmakta olan kömür yardımını doğal gaz yakıtı yardımına çevirmek gibi uygulamalarımızı gözden geçireceğiz. Bir faaliyet programı hazırlıyoruz. Doğal gaz abonesi olma imkanı olan vatandaşlarımıza bir an önce doğal gaza geçmelerini tavsiye ediyorum. Gücü olmayanlara da hem belediye hem doğal gaz dağıtım şirketi hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarıyla destek olacağız. Düzce'de hava kirliliğinin önümüzdeki dönemde azaltılması hatta sıfırlanması noktasında bütün radikal tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

" Düzce'nin üzerine beyaz çarşaf serilmiş gibi"

Esnaf Ali Akbaş, hava kirliliğinden şikayetçi olduklarını belirterek, "Hava kirliliği Düzce'nin basık konumda olmasından kaynaklanıyor. Bir de hala çok kömür yakılıyor." dedi.

Ömer Sert de hava kirliliğini hissettiklerini vurgulayarak, "Akşamları cam açamıyoruz, balkonlara çıkamıyoruz. Bu konuda harekete geçilmesi anlamında fayda var diye düşünüyorum. Ovada olmamız, hava sirkülasyonun olmaması, araç trafiğinin yoğun olması da etken diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Kaya ise hava kirliliği nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

Kaya, "Biraz yüksekten baktığınız zaman Düzce'nin üzerine beyaz çarşaf serilmiş gibi. Herkes depremden sonra şehrin merkezinden biraz uzaklaştı. Oralarda doğal gazı olmayan evler var. Depremden önce de inanılmaz bir hava kirliliği vardı. Sonrasında doğal gaz geldi. Biraz düzeldi ama demek ki yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hava Kirliliği, Faruk Özlü, Kömür, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılacak - Son Dakika


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