Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE - Son Dakika

Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE

15.11.2020 15:43

Düzce'de, Milli Eğitim Bakanlığı, belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilmesi planlanan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulunun temeli atıldı.

Düzce'de, Milli Eğitim Bakanlığı, belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilmesi planlanan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulunun temeli atıldı.

Aziziye Mahallesi'nde Eski SSK Hastanesinin bulunduğu 18 dönümlük arsa üzerine yapılacak okulun işe başlama töreninde konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, okul yapmanın gönüllülük işi olduğunu belirterek, "Allah nasip edecek ki insanlar bu işleri yapsın. Sadece kazanç değil, kazandığını o bölgenin insanlarına yatırım yaparak onların geleceğine katkı sunduğu için Kasım Bey'e teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de kent nüfusunun hızla büyüdüğünü, öğrenim çağında çok çocuğun olduğuna işaret ederek, "Arazi tahsis meselesi yaklaşık 1 yılımızı aldı. Sağ olsun, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir bizimle birlikte takip etti ve süreci tamamladık. Bu bizim hayalimizdi." ifadesini kullandı.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da katkılarından dolayı iş insanına teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Gelecek eğitim ve öğretim yılına yetiştirilecek"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise okulu gelecek eğitim ve öğretim yılına yetiştireceklerini söyledi.

Hafriyat ve peyzaj işinin belediyenin yapacağını belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Kasım Bey, okulun 24 dersliğini üstlendi. Diğer kısımlarını Milli Eğitim Bakanlığı ve bize bağış taahhüdünde bulunan iş insanlarımızın destekleriyle yapacağız. Belediyemiz de buna destek olacak. Zemin artı 2 katlı bir okul olacak, toplam 48 dersliği olacak. Sınıflarımız yaklaşık 54 metrekare. Spor ve konferans salonları var. Çok güzel proje yaptık."

Kentte 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasının sahibi iş insanı Kasım Aktaş da okulun gelecek yıl öğrenci kabul etmeye hazır olacağını belirterek, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE
Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE
Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE
Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE

milli eğitim bakanlığı, Kasım, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE - Son Dakika


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