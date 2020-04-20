Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda binlerce büyük ve küçükbaş hayvana aşı yapıldı.



Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı Mart ayı içerisinde, 62 köy 16 mahallede 18 bin 996 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı, 45 köy 10 mahallede bin 116 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 62 köy 12 mahallede 18 bin 923 adet büyükbaş hayvana sığırların nodüler ekzantemi, 8 köyde 231 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası ve 2 köyde 127 adet küçükbaş hayvana brusella aşısı koruyucu olarak uygulandı.



Ayrıca il genelinde 2 bin 231 adet büyükbaş ve 237 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldığı bildirildi. - DÜZCE