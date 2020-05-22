Düzce'de hayvanları kaybolan aileye bayram desteği - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 büyükbaş hayvanı kaybolan aileye, Kaymakamlık tarafından destekte bulunuldu.

Gölyaka'da yaşayan Balay ailesinin 19 gün önce kaybolan 5 büyükbaş hayvanını arama çalışması devam ediyor.

Emine Balay'ın gözyaşları içinde hayvanlarını aramasıyla ilgili haberlere kayıtsız kalmayan Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, aileye bayram öncesi nakdi yardımda bulunma kararı aldı.

Ekibiyle çalışma yapan Kurt, hayvancılıkla geçimini sağlayan aileye 2 bin lira yardımda bulundu.

Öte yandan Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da konuyla ilgilendiği ve aileye destek için çalışma yürüttüğü, AA'nın haberinin ardından konuyu üzüntüyle karşılayan şarkıcı Haluk Levent'in önderdiliğinde çalışmalarını yürüten AHBAP Derneğinin de çalışma yaptığı öğrenildi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla grub üyelerinin aileye ulaşmasını sağladı.