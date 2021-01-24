Düzce'de hem havadan, hem de karadan denetim yapıldı - Son Dakika

Düzce'de hem havadan, hem de karadan denetim yapıldı

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu İstanbul istikametinde hem havadan, hem de karadan denetim yapıldı. Uygulama kapsamında 290 araç denetlendi, kurallara uymayan sürücülere de toplamda 63 bin 829 TL idari para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin belirli noktalarında trafik kontrolü gerçekleştirildi. Drone ile havadan sürdürülen denetimler, karadan da yürütüldü. Polis ekipleri kontrollerinde maske denetimi de yaptı. 3 saat süren denetim kapsamında 290 araç kontrol edildi.

Yapılan sorgulamalarda 4 araç sürücüsüne muayenesizlikten, 2 araca da sigortasızlıktan işlem yapıldı. Ayrıca 1'i kamyonet, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta trafikten men edildi. 23 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izinsiz olarak sokakta bulunan 17 kişiye de kısıtlama cezası yazıldı. Toplamda uygulanan ceza miktarı ise 63 bin 829 TL oldu.