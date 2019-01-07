Son Dakika Haberleri: Düzce'de Heyelan

Düzce'de Heyelan

53 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı heyelana neden oldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı heyelana neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi ile Kırık köyü yolu Salavat mevkisinde, yoğun kar yağışının ardından heyelan oluştu.

Heyelan sonrası ulaşıma kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:13 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Güncel
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