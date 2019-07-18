DÜZCE'DE HEYELAN FELAKETİ: 15 KİŞİ MAHUR KALDI
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Düzce"nin Cumayeri İlçesi'nde aniden bastıran sağanak yağış heyelan ve su baskınına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:08 Kaynak: DHA
Düzce"nin Cumayeri
İlçesi'nde aniden bastıran sağanak yağış heyelan ve su baskınına neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Köylerdeki 15 kişi mahsur kaldı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı
da yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, ekipleri ve AFAD
ve UMKE ve gönüllü kurtarma ekipleri sevk edildi. Heyelan nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.
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