Düzce'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
4 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesiyle Sakarya'nın Kocaali ilçelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesiyle Sakarya'nın Kocaali ilçelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:01
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