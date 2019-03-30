Düzce'de Heyelan Nedeniyle Yolun Trafiğe Kapatılması

Düzce'nin Akçakoca ilçesiyle Sakarya'nın Kocaali ilçelerini birbirine bağlayan, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanın ardından trafiğe kapatılan Batı Karadeniz sahil yolunda çalışmalar sona erdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesiyle Sakarya'nın Kocaali ilçelerini birbirine bağlayan, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanın ardından trafiğe kapatılan Batı Karadeniz sahil yolunda çalışmalar sona erdi.



Akçakoca-Kocaali-Karasu yolunun Melenağzı mevkisinde 13 Ocak'ta meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.



Yaklaşık 2,5 ay trafiğe kapanan yol, göçen bölgede yapılan dolgu ve asfaltlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Çalışma süresi boyunca Tahirli, Hemşin ve Kalkın köyleri üzerinden sağlanan trafik akışı tekrar bağlantı yoluna verildi.



Akçakoca-Kocaali yolunun Melenağzı mevkisinde 13 Ocak'ta, aşırı yağışların ve eriyen kar sularının zemini yumuşatmasına bağlı olarak heyelan ve çökmelerin meydana gelmesi üzerine yol kapatılmıştı.

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