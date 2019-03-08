Düzce'de Hırsızlık Operasyonu
53 dakika önce
Düzce ve 2 ilde 19 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.
Düzce
ve 2 ilde 19 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Alay Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen bir hırsızlık olayının şüphelileri olduğu tespit edilen E.Ö, M.T, A.E, B.T. ve E.Ş'yi takibe aldı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen para ile çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Bu arada şüphelilerin, Düzce ve Akçakoca
ilçesi ile Zonguldak
'ın Ereğli ilçesi ve Bolu
'da 19 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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