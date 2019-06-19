Düzce'de hırsızlık operasyonu
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Düzce'de çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:53 Kaynak: AA
'de çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşova
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Çaybükü köyü mevkisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olayına karışan şüphelileri tespit eden ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların çaldıkları motosikletleri bir tamirhanede parçalayarak piyasaya soktuklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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