Düzce'de hız limitini aşan 14 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika

Düzce'de yol denetimlerinde hız limitini aşan 14 sürücüye 10 bin 994 lira ceza verildi, 2 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında hız ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Toplamda 195 aracı denetleyen ekipler, hız kurallarını ihlal eden 14 sürücüye 10 bin 994 lira idari ceza kesti.

Trafiğe çıkmak için evrakları eksik olan 2 araç ise trafikten men edildi.