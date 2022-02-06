Üye Girişi
Düzce'de hız limitini aşan 14 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika

Düzce'de hız limitini aşan 14 sürücüye para cezası kesildi

06.02.2022 17:37
Düzce'de hız limitini aşan 14 sürücüye para cezası kesildi

Düzce'de yol denetimlerinde hız limitini aşan 14 sürücüye 10 bin 994 lira ceza verildi, 2 araç trafikten men edildi.

Düzce'de yol denetimlerinde hız limitini aşan 14 sürücüye 10 bin 994 lira ceza verildi, 2 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında hız ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Toplamda 195 aracı denetleyen ekipler, hız kurallarını ihlal eden 14 sürücüye 10 bin 994 lira idari ceza kesti.

Trafiğe çıkmak için evrakları eksik olan 2 araç ise trafikten men edildi.

YORUMLAR
500

Akçakoca, Jandarma, Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de hız limitini aşan 14 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:44:36. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de hız limitini aşan 14 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement