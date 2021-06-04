Düzce'de horoz dövüştürülen kıraathanedeki 14 kişiye işlem uygulandı - Son Dakika

Düzce'de horoz dövüşü yaptırılan kıraathanedeki 14 kişiye işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, merkeze bağlı İstilli köyündeki kıraathanede horoz dövüştürüldüğünü tespit etti.
Takibe alınan kıraathaneye baskın yapan ekipler, 14 kişiyi horoz dövüştürürken yakaladı.
Yakalananlardan 3'üne adli işlem uygulandı, 11 kişiye 14 bin 694 lira ceza kesildi.
Ekipler, 10 Hint horozunu koruma altına alarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: AA
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