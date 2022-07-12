Düzce'de hortum paniği - Son Dakika
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Düzce'de hortum paniği

12.07.2022 02:49
Düzce'de hortum paniği

Düzce'de hortum paniği Akçakoca sahiline 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşamadan 10 dakika içerisinde kayboldu.

Düzce'de hortum paniği

DÜZCE - Akçakoca sahiline 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşamadan 10 dakika içerisinde kayboldu.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde bir hortum meydana geldi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu gören vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntü aldı. Akçakoca sahiline 4 kilometre uzaklıkta meydana gelen hortum, karaya ulaşamadan yaklaşık 10 dakika içerisinde kayboldu. Deniz üzerinde devasa bir manzaraya neden olan hortum aynı zamanda Akçakocalı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YORUMLAR
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Denizde oluşan hortum Akçakoca Sahili'nden görüntülendi Denizde oluşan hortum Akçakoca Sahili'nden görüntülendi Dalgaların arasında kaybolan genç kızı plaj görevlileri kurtardı Dalgaların arasında kaybolan genç kızı plaj görevlileri kurtardı
Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de hortum paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de hortum paniği - Son Dakika
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