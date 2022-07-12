Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde bir hortum meydana geldi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu gören vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntü aldı. Akçakoca sahiline 4 kilometre uzaklıkta meydana gelen hortum, karaya ulaşamadan yaklaşık 10 dakika içerisinde kayboldu. Deniz üzerinde devasa bir manzaraya neden olan hortum aynı zamanda Akçakocalı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de hortum paniği - Son Dakika

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