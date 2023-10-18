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Düzce'de karısını bir adamla arabada basan koca, dehşet saçtı - Son Dakika

Düzce'de karısını bir adamla arabada basan koca, dehşet saçtı

Son Güncelleme: 18.10.2023 16:06

Düzce'de karısını bir arabada Yakup Y. ile uygunsuz halde yakalayan Köksal K. cinnet geçirdi. Şahıs Yakup Y.'yi 15 yerinden bıçaklayarak öldürürken o anlar kamera ile kayıt altına alındı.

Düzce'de Köksal K. (35), karısıyla bir arabada uygunsuz halde yakaladığı Yakup Y.'yi (35) 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Şahıs gözaltına alınırken olay anına ilişkin video kan dondurdu.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Önceki gün saat 13.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi yakınında Köksal K., Yakup Y.'yi bulunduğu arabadan indirip 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay aynında elini kesen Köksal K. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ALDATILDIĞINI GÖRÜNCE ÇILDIRDI

Düzce Haber'in edindiği bilgiye göre Köksal K. şüphe üzerine takip ettiği karısını Yakup Y. ile aynı arabada uygunsuz halde bulunca cinnet geçirdi. Tartışmanın ardından da Yakup Y.'yi öldürdü, karısını ise yaraladı.

O ANLAR KAMERADA

Kan donduran cinayet ise çevredeki biri tarafından anbean kamera ile kayıt altına alındı. Görüntülerde hayatını kaybeden şahsın "Polisi, ambulansı arayın" dediği duyuluyor.

Kaynak: DHA

Düzce, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de karısını bir adamla arabada basan koca, dehşet saçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de karısını bir adamla arabada basan koca, dehşet saçtı - Son Dakika
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