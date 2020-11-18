Düzce'de içme suyu hattı değiştiriliyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi, İstanbul caddesinde sürekli sorun çıkartan içme suyu hattını değiştirmeye başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek çalışma sonunda İstanbul Caddesi'nde içme suyu hattında başka bir sorun yaşanmayacak.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi üzerinde yapılacak olan revizyon proje öncesinde alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmaya başladı. İstanbul Caddesi'nde çevre düzenlemesi kapsamında geçtiğimiz ay kanalizasyon ve yağmurlama hatlarında görüntüleme cihazı ile sorunları tespit eden ekipler, cadde üzerinde bulunan 110'luk asbest içme suyu hattını değiştirmeye başladı. Alt yapıda yapılacak yenilemenin ardından üst yapının yenilenmesinin önü de açılmış olacak.

İstanbul Caddesi revizyon projesi öncesinde alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak isteyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz, elektrik ve komünikasyon alt yapılarının da olmasından dolayı titizlikle çalışarak 850 metrelik güzergahı bir hafta gibi bir sürede bitirmeyi planlıyor.

İstanbul Caddesi'nin çehresini tamamen değiştirecek olan revizyon projesi ile kentin ana merkezi ve arteri olan bölge, katma değerini artıracak ve kentin görünümünü tamamen değiştirecek. Alt yapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından üst yapı elemanlarının üretim aşaması beklenecek. Ardından kısa süre içinde İstanbul Caddesi Revizyon Projesinin üst yapı düzenlenmesine geçilecek. - DÜZCE