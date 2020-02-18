Düzce'de İdlib için yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de İdlib için yardım kampanyası düzenlendi

6 saat önce

Düzce'de, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Düzce'de İdlib için yardım kampanyası düzenlendi, System.String[]

Düzce'de, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği, Afet Gönüllüleri Derneği Düzce Şubesi, Görünmez Eller Yardım Derneği ve Kaynaşlı Gençlik Derneği tarafından düzenlenen kampanya kapsamında giysi, gıda, battaniye gibi malzemeler toplanıyor.

Ekipler, yardımseverlerin hazırladıkları yardım malzemelerini her gün 10.00-20.00 saatlerinde Düzce Belediye Meydanı'nda açılan stantta teslim alıyor.

DAKE Başkanı Metin Gözütok, vatandaşlara kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Suriye, İdlib, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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