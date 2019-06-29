Son Dakika Haberleri: Düzce'de ihracat arttı, ithalat azaldı
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Düzce'de ihracat arttı, ithalat azaldı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 49,5 arttı, ithalat ise yüzde 19,0 azaldı.

Düzce'de ihracat arttı, ithalat azaldı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 49,5 arttı, ithalat ise yüzde 19,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artarak 12 milyon 900 bin dolar, ithalat ise yüzde 19,0 azalarak 7 milyon 905 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Ekonomi
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