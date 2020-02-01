Düzce'de ihracat arttı ithalat azaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında ihracat yüzde 39,2 arttı, ithalat yüzde 2,6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 39,2 artarak 150 milyon 726 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,6 azalarak 82 milyon 009 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE