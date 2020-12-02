Düzce'de ihracat azaldı, ithalat arttı
02.12.2020 16:24
Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 27,6 azalırken ithalat ise yüzde 18,7 arttı.
Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 27,6 azalırken ithalat ise yüzde 18,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce'de ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 azalarak 18 milyon 532 bin dolar, ithalat yüzde 18,7 artarak 10 milyon 864 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE
Son Dakika Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz? Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı