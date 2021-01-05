Düzce'de ihracat azaldı, ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,9 azaldı, ithalat yüzde 31,0 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 azalarak 15 milyon 953 bin dolar, ithalat yüzde 31,0 artarak 12 milyon 634 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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