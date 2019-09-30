Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 30.1, ithalat yüzde 29.6 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 9 milyon 594 bin dolar, ithalat ise yüzde 29,6 artarak 5 milyon 994 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE