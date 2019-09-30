Son Dakika Haberleri: Düzce'de ihracat ve ithalat arttı
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Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

48 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 30.1, ithalat yüzde 29.6 arttı.

Düzce'de ihracat ve ithalat arttı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 30.1, ithalat yüzde 29.6 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 9 milyon 594 bin dolar, ithalat ise yüzde 29,6 artarak 5 milyon 994 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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