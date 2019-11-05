Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22 arttı, ithalat yüzde 7,4 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 10 milyon 915 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,4 artarak 5 milyon 725 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE