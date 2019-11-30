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Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 149,3 arttı, ithalat yüzde 33,7 arttı.

Düzce'de ihracat ve ithalat arttı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 149,3 arttı, ithalat yüzde 33,7 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 149,3 artarak 22 milyon 364 bin dolar, ithalat ise yüzde 33,7 artarak 6 milyon 507 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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