Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 23,8 arttı, ithalat da yüzde 104,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 19 milyon 821 bin dolar, ithalat yüzde 104,2 artarak 15 milyon 765 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE