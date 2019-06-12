Düzce'de ihracat yüzde 48,3 arttı
4 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 48,3 arttı, ithalat ise yüzde 2,1 arttı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 48,3 arttı, ithalat ise yüzde 2,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,3 artarak 12 milyon 54 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,1 artarak 7 milyon 475 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE
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