Son Dakika Haberleri: Düzce'de ihracat yüzde 48,3 arttı
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Düzce'de ihracat yüzde 48,3 arttı

4 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 48,3 arttı, ithalat ise yüzde 2,1 arttı.

Düzce'de ihracat yüzde 48,3 arttı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 48,3 arttı, ithalat ise yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,3 artarak 12 milyon 54 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,1 artarak 7 milyon 475 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Ekonomi
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