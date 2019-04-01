Düzce'de İhracat Yüzde 65,9 Arttı, İthalat Yüzde 35,1 Azaldı
35 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 65,9 arttı, ithalat ise yüzde 35,1 azaldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 65,9 arttı, ithalat ise yüzde 35,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,9 artarak 11 milyon 557 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 35,1 azalarak 5 milyon 112 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:43 Kaynak: İHA
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