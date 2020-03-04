Düzce'de ihracatta ithalatta arttı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 20 ithalat ise yüzde 18 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 10 milyon 393 bin dolar, ithalat yüzde 18 artarak 6 milyon 474 bin dolar olarak gerçekleşti.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Düzce iş dünyasının her dönemde olduğu gibi üzerine düşeni layığıyla yaptığını söyledi. Şahin, "Düzce iş dünyası globalleşen dünya ekonomisine hızlı şekilde ayak uydurmaya ve ülkemizin geçtiği zor ekonomik süreçte ülkemize katma değer sağlamaya devam etmektedir. Ekonomimizi canlı tutabilmek için biz de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin dış pazarlarda var olabilmeleri için yeni dönemde B2B platformlarına kayıt olmalarına ve bu platformlarda Pazar edinmelerine destekler vereceğiz. Yapılan bu son değerlendirmelerde Düzce'nin sayısal değerlerinin artmasına katkı sağlayan tüm üyelerimize sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE