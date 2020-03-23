Düzce'de ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira nakdi destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira nakdi destek - Son Dakika

Düzce'de ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira nakdi destek

6 saat önce

Düzce Valiliği, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi destek verileceğini bildirdi.

Düzce'de ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira nakdi destek, System.String[]

Düzce Valiliği, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi destek verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde kentte tüm tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

"3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" ile "2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında kriterleri karşılayan halihazırda düzenli sosyal yardım alan vatandaşlara, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi destek verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşlar tarafından herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, mart ayının sonunda başlayacaktır. Ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasını müteakiben, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından SMS ile gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

Düzce Valiliği, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:18 Kaynak: AA

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