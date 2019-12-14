Düzce'de ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapıldı - Son Dakika

Düzce'de, ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyaçlarını gidermek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 770 aileye toplam 596 bin 750 ton kömür yardımı dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vakfın soğuk günlerde yaptığı yakacak yardımıyla aileleri ısıtmaya devam ettiği belirtildi.

2017-2018 kış sezonunda, kentte insan sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaşan hava kirliği ile mücadele kapsamında, İl Mahalli Çevre Kurulu kararına istinaden, Merkez ilçede doğal gaz altyapısının ulaştığı yerlerde kömür kullanımının kısıtlanması ve doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, doğal gaza geçişi kabul eden ailelerin tesisat ve gaz açımı işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, doğal gaza sahip mahallelerde ayni yakacak yardımı yerine nakdi yardım yapılmasına karar verildiği aktarılarak, Merkez ilçe mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ihtiyaçlarını gidermek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla nakdi yakacak yardımı yapıldığı ifade edildi.

Bugüne kadar 598 aileye toplam 239 bin 300 lira yardım yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kış döneminde yardımlar devam edecektir. 2003 yılından itibaren Bakanlar Kurulu'nun 'Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararı' doğrultusunda ilimizde de ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kömür yardımı yapılmaktadır. Düzce Merkez ilçeye bağlı köylerde ayni yakacak yardımları devam etmektedir. 2019 kış döneminde bugüne kadar 770 aileye toplam 596 bin 750 ton kömür yardımı dağıtımı gerçekleştirilmiştir."