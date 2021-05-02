Düzce Belediyesi "Evde Öz Bakım Hizmeti" ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi, "Evde Öz Bakım Hizmeti" ile ihtiyaç sahibi hasta, yaşlı ve engellilere kişisel bakımlarının yanı sıra ev işlerinde de yardımcı oluyor.

Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, Mergiç Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir ailenin hem kişisel ihtiyaçlarını giderdi hem de evlerinde temizlik yaptı.

Oğluyla yaşayan yaşlı kişiye hasta yatağı ve tekerlekli sandalye de hediye edildi.

İhtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan ekipler, özellikle yaşlı bireylere yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Evde öz bakım hizmetinin kendileri için bulunmaz nimet olduğunu dile getiren aile, Düzce Belediyesine teşekkür etti.