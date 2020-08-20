Düzce'de ikadınlar daha uzun yaşıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre Düzce'de vatandaşlar ortalama 78 yıl 1 ay yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu yıllara ve cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süreleri verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de ortalama yaşam süreleri belirlendi. Buna göre 2017 yılında ortalama 79 yıl 9 ay yaşayan Düzceliler, 2019 yılı sonu itibari ile ortalama 78 yıl 1 ay yaşıyor. Aynı kaynaktan alınan verilere göre Düzce'de erkekler ortalama doğuştan itibaren 74 yıl 5 ay yaşarken, kadınlar 80 yıl 7 ay yaşıyor. - DÜZCE