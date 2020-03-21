Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı - Son Dakika
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Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında Düzce ilinde bin 9 konut satıldı.

Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında Düzce ilinde bin 9 konut satıldı.


Düzce'de konut satışı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de 2020 yılı ilk iki ayda konut satısı geçen yılın ilk iki ayına göre arttı. Düzce'de 2019 yılında Ocak ve Şubat aylarında 952 konut satılırken bu yıl ise bin 9 konut satıldı. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:18 Kaynak: İHA

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