Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı

27.05.2022 22:01

Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameralara yansıdı Düzce'de akşam üzeri meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12'si çocuk 19 kişi yaralandı.

Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameralara yansıdı

DÜZCE - Düzce'de akşam üzeri meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12'si çocuk 19 kişi yaralandı. İlk kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı Gişeler mevkiinde meydana gelirken, diğer kaza ise kent merkezinde meydana geldi.

Düzce'de akşam üstü iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otoyol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 34 BYU 963 plakalı Volkswagen marka otomobile, Y. N. idaresindeki 06 YN 7448 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlardan biri köprü üzerinde bariyerlere çarparak durdu. Kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce'de ki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kavşağa hızlı girince çarpıştılar: 6'sı çocuk 10 yaralı

İkinci kaza ise Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y. A. idaresinde ki 81 DA 481 plakalı otomobil ile C. T. idaresinde ki 67 ZY 202 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobiller savrulurken, Y. A. idaresinde ki aracın içerisinde bulunan ve düğüne gittikleri öğrenilen 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı
Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'deki iki ayrı kazada 12'si çocuk 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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