Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki farklı bölgede çıkan yangında 8 dönüm fındıklık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Hacılar köyünde Ali Kandil ve Şerafettin Yerlikaya'ya ait fındık bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz ve itfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışma sonucu söndürmeyi başardı.
Yangında 5 dönüm fındıklık alan kullanılmaz hale geldi.
İlçede aynı saatlerde Hocaköyü mevkisinde A.K'nin kendisine ait fındık bahçesinde otları ve çalıları yaktığı sırada alevler fındık bahçesine sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.
Yangında 3 dönüm fındık bahçesi yandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de iki farklı bölgede çıkan yangında 8 dönüm fındıklık alan yandı - Son Dakika